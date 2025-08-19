Nazilli Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yeni sezonun ilk kuru inciri, yapılan açık arttırma sonucu kilosu bin TL’den alındı. Tören konuşan NTB Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, incirde kalteye dikkat çekerek, “Rakiplerimiz var, Aflatoksin ve okratoksin konusunda AB standartlarına uymak zorundayız aksi halde pazarımızı kaybedebiliriz” dedi. .

Türkiye’de incirin başkenti olan ve en lezzetli incirlerinin yetiştiği Aydın’da 2025-2026 yılı kuru incir sezonu açıldı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte geleneksel hale gelen ilk incir alım töreni Nazilli Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. NTB Başkanı Nurettin Kırlıoğlu’nun ev sahipliğinde borsa hizmet binasında düzenlenen törene İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ÖRKOOP Başkanı Çetin Kapucu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı.

AB STANDARTLARINA UYMAK ZORUNDAYIZ

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı NTB Başkanı Nurettin Kırlıoğlu yaptı. Kırlıoğlu, “Geçtiğimiz yıl incir ihracatı yüzde 5'lik düşüşle 57 bin 944 ton ihracat yapıldı. Döviz getirisinde ise yüzde 25'lik artış oldu. İncirde kalite önemli. kalitenin korunamaması halinde incir pazarının kaybedilebilir. Türkiye incir üretiminde birinci olabilir ama tek değil. Afganistan, İran, Suriye, İspanya, Yunanistan gibi rakiplerimiz var. Aflatoksin ve okratoksin konusunda AB standartlarına uymak zorundayız aksi halde pazarımızı kaybedebiliriz. Bizim incirimizde yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa pazarını İspanya doldurmaya başladı. Eğer pazarımızı kaybedersek bundan hem üretici hem tüccar hem de ihracatçı zarar görür" dedi.

Kırlıoğlu ayrıca Arslanlı'daki incirciler sitesi HAKKINDA DA BİLGİLER VERDİ. Başkan Kırlıoğlu, inşaatın ruhsat aşamasında olduğunu, yakın zamanda inşaata başlanacağını belirterek, 4 üyenin hissesini kooperatife devrettiğini dile getirdi.

İNCİR 1000 LİRAYA SATILDI

Törende daha sonra en çok tescil alan firmalara protokol üyeleri tarafından birinci olan Altın İncir adına Yahya Alnıak, ikinci olan ÖRKOOP adına Çetin Kapucu ve üçüncü olan Korkutsan firması adına Ahmet Korkut'a plaketleri verildi. Törende son olarak sezonun ilk inciri için açık artırma yapıldı. İlk olarak açık arttırmayı Nazilli Vergi Dairesi müdürü Kenan İlçi 300 TL’den başlattı. Açık Artırmanın sonunda en yüksek teklifi 1000 lira ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz yaptı. Tören toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.