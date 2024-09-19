UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-25 sezonu, yeni formatıyla heyecan verici bir başlangıç yaptı. Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün önderliğinde Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kerem Aktürkoğlu İle Öne Geçti

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Benfica'da, Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de yer aldı ve takımına önemli bir avantaj sağladı. Di Maria'nın pasını Bah’a aktarmasıyla başlayan atakta, Bah ceza sahasının sağından arka direğe pasını gönderdi. Kerem Aktürkoğlu, arka direkten güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

Orkun Kökçü de Gol Attı

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli yıldız, Benfica formasıyla çıktığı ikinci maçında da etkileyici bir performans sergileyerek ikinci golünü kaydetti. Orkun Kökçü, Benfica'nın Kızılyıldız karşısındaki 2-0’lık üstünlüğünü pekiştiren golü atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.