Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Dün başlayan ve 3 gün sürecek görüşmeler kapsamında liderler, gündemdeki küresel sorunları ele alacaklar. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bazı ülke liderleriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya ve Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.

G7 Liderler zirvesinin ilk gününde en çok konuşulan konulardan biri, son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri oldu. Zirvenin açılışında diğer liderlerle beraber paraşüt gösterisini izleyen ABD Başkanı, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı. Biden'ın garip hareketlerini fark eden ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale ederek Biden'ı diğer liderlerin yanına getirdi.

