Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın yönettiği operasyonda Özel Harekat Polisi Adem Bayrakçı'nın şehit olmasının ardından kaçmayı başaran Hizbullah sanıkları Haydar Solmaz ve Siraç Şanlı, zaman aşımı nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaçış ve zaman aşımı

Haydar Solmaz, Gaffar Okkan'ın şehit edilmeden önce arananlar listesinde yer alıyordu. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, barındıkları hücre evine baskın düzenlendiğinde, Solmaz ve Siraç Şanlı'nın izini kaybettirdiği, ardından ise yakalanmaları sürecinin uzun sürdüğü kaydedildi. Bu süreçte, Solmaz ve Şanlı'nın faaliyetleri ve bağlantıları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ancak mahkeme, her iki sanığın işlediği suçun "Silahlı terör örgütü üyeliği" kapsamında kaldığına ve bu suçun zamanaşımı süresinin dolduğuna karar verdi. Mahkeme bu nedenle davayı düşürdü ve sanıkları serbest bıraktı.

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Tepki çeken karar

Mahkemenin verdiği bu karar, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Siraç Şanlı'nın örgüt içinde "Molla Siraç" adıyla tanındığı, Hizbullah terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve Diyarbakır'daki birçok olayda rol aldığı biliniyor. Ayrıca, Solmaz'ın da Hizbullah üyeleriyle bağlantıları nedeniyle yıllarca aranan bir isim olduğu biliniyor.

Bu karar, hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. Özellikle, Gaffar Okkan'ın şehit edilmesine dair olayların ardından gelen bu karar, adaletin yerine getirilip getirilmediği konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtı. Davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesi, terörle mücadelede daha etkin adımlar atılması gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.