İzmir'in geleneksel buluşma noktası olan İzmir Fuarı, bu yıl 93. kez düzenleniyor. 30 Ağustos 2024 Cuma günü başlayacak olan fuar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü sona erecek. Türkiye'nin en uzun soluklu ve büyük fuar etkinliklerinden biri olan İEF, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir etkinlik programı ve katılımcı yelpazesi ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın tarihleri ve detaylar:

Başlangıç tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma

Bitiş tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi

Fuar, İzmir'in en prestijli organizasyonlarından biri olarak, yerli ve yabancı birçok firma ve ziyaretçiyi bir araya getiriyor. Etkinlik süresince çeşitli sektörlerden firmalar, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak, çeşitli kültürel ve eğlence etkinlikleri düzenlenecek. İzmir Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarına ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.