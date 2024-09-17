Trendyol Süper Lig'e iddialı giriş yapan Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst döneminde yenilgi almadan yoluna devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok isim kadrosuna dahil eden siyah beyazlılar Galatasaray'ın da transfer listesinin başında olan Nicola Zalewski için şimdiden çalışmalarına başladı. Alex Oxlade Chamberlain'in takımdan ayrılmamasından ötürü eli kolu bağlanan Beşiktaş, Ocak döneminde Ox'tan ayrılık sözü aldı. Ocak ayında takımdan ayrılacağını kulüp yöneticilerine bildiren İngiliz futbolcunun ayrılması dahilinde bir kişilik kontenjan açılacak.

İlk isim Zalewski

Hem orta saha hem bek oynayabilen Polonyalı futbolcuyu bu süreçte takip edecek olan Beşiktaş, istediği ayrılıklar gerçekleşirse ara dönemde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak. Galatasaray'ın kapısından dönen Polonyalı şu an Roma'da kadro dışı kaldı. Hafta sonu oynanan Genoa karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Kariyerinde yalnızca Roma forması giyen Zalewski, 182 resmi maçta 25 gol ve 25 asistle oynadı.