Vatandaşlar fark etti

Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde vatandaşlar, yol kenarına yerleştirilmiş bir mayın buldu. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi.

Güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Mayın, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Kontrollü patlama sonucu oluşan hasar

Şiddetli patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluştu. Ekipler, patlama sonrası gerekli temizleme ve onarım çalışmalarına başladı.