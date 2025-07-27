Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Berat Luş, TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor’a transfer oldu. İstanbul temsilcisi, genç savunmacıyla sözleşme imzalandığını açıkladı.



Erokspor'dan resmi açıklama geldi

Esenler Erokspor, Galatasaray’dan Berat Luş’un transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Berat Luş kimdir?

21 yaşındaki Berat Luş, Galatasaray altyapısında yetişti. Stoper mevkiinde forma giyen genç oyuncu, daha önce Galatasaray U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Kiralık olarak TFF 2. Lig’de de deneyim kazanan Luş, şimdi kariyerine Erokspor’da devam edecek.