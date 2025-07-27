Muğla’da orman yangını riskine karşı jandarma ve orman ekipleri 7 gün 24 saat sahada nöbet tutuyor. Vatandaşlar sesli anons sistemleri, görsel ve sosyal medya uyarılarıyla dikkatli olmaya çağrılıyor.



Muğla'da tam zamanlı yangın nöbeti

Türkiye’nin yüzde 67’si ormanlarla kaplı en hassas illerinden biri olan Muğla’da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun önlemler alınıyor. Jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda 24 saat esasına dayalı müşterek devriye görevlerini sürdürüyor.

Giriş yasağına rağmen devriye devam ediyor

Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği, yüksek risk taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Buna rağmen ekipler, dürbün ve çeşitli gözlem araçlarıyla arazide devriye atarak hem yangın tehlikesine karşı sahayı gözetliyor hem de bölgedeki vatandaşları bilgilendiriyor.

Valilik: “Yangınları başlamadan önleyebiliriz”

Muğla Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan. Yeşil vatanın korunması için bu süreçte: Anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın. Unutmayın, orman yangınlarının %86’sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizlik büyük felaketlere yol açabilir.”

7/24 devriye, halktan destek çağrısı

Muğla genelinde yürütülen önlemlerin başarıya ulaşması için sadece ekiplerin değil vatandaşların da duyarlı olması gerektiği vurgulanıyor. Valilik, ormanda ya da kırsalda bulunan herkesin dikkatli davranması ve şüpheli bir durum gördüğünde hemen ihbarda bulunması çağrısında bulundu.