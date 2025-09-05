Galatasaray’da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, sarı-kırmızılı yönetimden krizi kökten çözmeye yönelik bir adım geldi. Suudi Arabistan ekibi NEOM’un toplam 50 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray, milli futbolcunun maaşında iyileştirmeye giderek önümüzdeki hafta kendisiyle masaya oturacak.

NEOM Teklifi Reddedildi

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübü NEOM’dan gelen yüksek maliyetli transfer teklifini değerlendirmek istemişti. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncusunu kadroda tutmak için bu teklifi kabul etmedi.

Görüşme Önümüzdeki Hafta

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray yönetimi Barış Alper’in mevcut maaşını yükseltme kararı aldı ve oyuncu ile önümüzdeki hafta resmi bir görüşme yapılacak. Yönetimin bu adımıyla hem oyuncunun takımda kalması sağlanacak hem de transfer gündeminde çıkan spekülasyonlar bastırılacak.

Kriz Maaş Konusundan Kaynaklandı

Geçen sezon 80 milyon TL, bu sezon ise 100 milyon TL maaş alan Barış Alper’in, birçok kulüpten teklif almasına rağmen Galatasaray tarafından bir yıldır ciddi bir maaş iyileştirmesi yapılmaması, belirsizlik ve krize yol açmıştı. Yeni maaş düzenlemesiyle birlikte kulüp, hem oyuncuyu motive etmeyi hem de takım içindeki istikrarı korumayı hedefliyor.