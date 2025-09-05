Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül toplantısı öncesi piyasa beklentileri netleşti. Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan kurumlar, politika faizinde 200 baz puanlık indirim bekliyor.

Anket sonuçları

Bloomberg HT’nin Eylül ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine 19 kurum katıldı. Ankete göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Eylül toplantısında 200 baz puan indirimle yüzde 41’e çekilmesi bekleniyor.

Anketin medyan tahmini yüzde 41 olurken, en düşük beklenti yüzde 40, en yüksek beklenti ise yüzde 41 seviyesinde yer aldı.

Yıl sonu faiz beklentileri

Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Bir önceki anket döneminde yapılan tahminler korunurken, en düşük yıl sonu faiz beklentisi yüzde 34, en yüksek beklenti ise yüzde 38 oldu.

Önceki kararlar

TCMB, Temmuz toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 46 seviyesine çekmişti.

Gelecek toplantılar

TCMB, Eylül toplantısının ardından bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını 23 Ekim’de gerçekleştirecek.