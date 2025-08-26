Galatasaray, yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi Neom’dan gelen teklife yanıtını verdi. Sarı-kırmızılılar, 40 milyon euroluk öneriyi yetersiz bularak, satış için minimum 50 milyon euro talep etti.

Neom’un Teklifi Kriz Yarattı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezonki performansıyla Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin dikkatini çekti. Suudi kulüp Neom’un 40 milyon euroluk bonservis ve oyuncuya yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Teklife sıcak bakan milli futbolcu, yönetimden transferin gerçekleşmesini isterken sarı-kırmızılı yönetim farklı bir tavır aldı.

“50 Milyon Euro Olmazsa İzin Yok”

Galatasaray yönetimi, kulübün geleceği için kritik görülen transferde net tavır aldı. Yönetim, Neom’un teklifini 50 milyon euroya yükseltmemesi halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceğini bildirdi. Bu kararla birlikte transfer süreci kilitlenirken gözler Suudi kulübün yeni hamlesine çevrildi.

Barış Alper Yılmaz’ın Yükselişi

Hem hücumun kanatlarında hem de forvette görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda gösterdiği istikrarıyla Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri haline geldi. Hızı, bitiriciliği ve yüksek çalışma temposuyla dikkat çeken Barış Alper, taraftarın da en çok sevdiği isimlerden biri konumunda.

Galatasaray’ın bu resti sonrası, transferde son sözü Suudi ekibin söylemesi bekleniyor.