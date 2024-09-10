Galatasaray'da sportif direktör olarak görev yapan Cenk Ergün'ün sözleşmesi yakında sona eriyor, ancak Sarı-Kırmızılı kulüp, Ergün ile yola devam etme kararı aldı. Fanatik'in haberine göre, Cenk Ergün ile 2 yıllık yeni bir kontrat imzalanacak. Bu anlaşma, transfer döneminin sona ermesinin ardından resmileşecek.

Ergün, Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle iki sezon önce sportif direktörlük görevine getirilmişti. Yeni sözleşmenin transfer dönemi sonrasında yapılacak görüşmelerle imzalanacağı belirtiliyor.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.