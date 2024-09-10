Teknik direktör Şenol Güneş yıllar sonra tekrardan yuvaya döndü. Bordo mavili kulüp tecrübeli teknik adam için basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'un başında olduğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Güneş "Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmacı takım olacağız

Yarışmacı bir takım olacağını söyleyen Güneş ,"Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz" diye konuştu.

Onuachu sorusuna cevap

Deneyimli hoca, "Bir transfer talebiniz oldu mu? 13 Eylül son gün. Camiada Onuachu beklentisi var" şeklindeki soruya "Şu an 14 tane yabancımız var. Transferi zaten başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Forvet tarafımıza Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama ekonomik bir tarafı var. Teknik bir tarafı var. Oluşan duruma göre değerlendireceğiz, o veya bir başkası. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, o da bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir" karşılığını verdi.

"Beşiktaş maçı zor"

Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi ise "Her maça kazanmak için çıkacağız. Oyun içinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Rakibimiz ligde bir hava ve forma yakaladı. Onu kırmak istiyoruz. Bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Benim için zor bir maç, takım için yeni bir başlangıç. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.