İzmir'de bir markette gerçekleşen cinayet davasında önemli gelişmeler yaşandı. Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren hakimler ve savcı açığa alındı. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı buldu.

HSK'dan açığa alma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'deki cinayet davasında tahliye kararı veren mahkeme başkanı ve iki üye hakimi, ayrıca duruşma savcısını açığa aldı. Olay, 16 Ekim 2023'te İzmir’in Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında çıkan bir tartışma sonucunda Köse, bıçakla yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Davanın seyri

Dün gerçekleşen duruşmada, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, son tutuklu sanık Sercan B.'nin tahliyesine karar vermişti. HSK'nın 2. Dairesi, bu karar sonrası konuyu değerlendirmiş ve gerekli adımları atma kararı almıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

Olayın detayları

16 Ekim'de, bir markette yaşanan tartışma "omuz atma" meselesiyle başlamıştı. Sercan B. ve kardeşleri, kavgaya karışarak Semih Kenan Köse'yi bıçakla yaralamış ve sonuç olarak Köse hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, Sercan B. ile birlikte kardeşleri Serkan B. ve Taylan B. de gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üç kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep etmişti.