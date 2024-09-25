Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için büyük bir çaba gösteren Galatasaray, son anda beklenen hamleyi gerçekleştirememişti. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip, ara transfer dönemi için planlarını yapmaya başladı ve Fluminense'nin genç yıldızı Matheus Martinelli Lima’yı takibe aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray scout ekibinden iki yetkili, Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir izliyor ve Martinelli'nin performansı hakkında geniş bir rapor teknik heyete sunuldu.

Çok yönlü orta saha

21 yaşındaki Martinelli, bu sezon istikrarlı bir grafik çizdi. 44 maçta 3494 dakika forma giyerek sahada kalıcı bir rol üstlenen oyuncu, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor. Fluminense altyapısından yetişen genç yıldızın, Galatasaray’ın ara transfer dönemi veya sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı oyuncular arasında yer aldığı belirtiliyor.

Avrupa'dan da talipleri var

Martinelli’nin mevcut piyasa değeri 9 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Ancak Fluminense’nin bu transfer için daha yüksek bir bedel talep edebileceği konuşuluyor. Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan Brezilyalı oyuncunun transferi, Galatasaray’ın kadrosunu güçlendirme hamleleri arasında dikkat çekiyor.