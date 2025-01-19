UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i sahasında ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver olarak açıklandı.

Hakem ekibi Estonya’dan

Salı günü oynanacak mücadelede Kristo Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yine Estonya’dan Marko Liiva, Asistan VAR (AVAR) olarak ise Joonas Jaanovits görev yapacak.

Galatasaray için kritik maç

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliği hedefiyle çıktığı mücadelede sahasında avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle galibiyet arayacak.