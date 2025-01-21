Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maç, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 18:30’da başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak

Estonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Kristo Tohver’in yöneteceği bu kritik mücadelede, Tohver'in yardımcı hakemliklerini Silver Koiv ve Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Kevin Kaivoja görev alırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Marko Liiva olacak.

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ve Dinamo Kiev'in ilk 11’leri:

Galatasaray:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev:

Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhailenko, Buyalskyi, Kabaiev, Voloshyn, Vanat