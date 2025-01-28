Galatasaray Espor Takımı, Fenerbahçe'nin Göztepe maçının ardından paylaştığı soyunma odası görüntülerine göndermede bulundu.
Mert Hakan'ın sözleri gündeme geldi
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın “Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!” sözleri dikkat çekmişti.
Galatasaray'dan gönderme videosu
Galatasaray Espor, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş'ın bu sözlerine gönderme yapan bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek taraftarlar arasında yankı uyandırdı.
Videoyu izlemek için tıklayınız.
Kaynak: HABER MERKEZİ