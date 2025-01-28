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Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu

Galatasaray Espor, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş 'ın bu sözlerine gönderme yapan bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek taraftarlar arasında yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş 'ın “Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!” sözleri dikkat çekmişti.

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