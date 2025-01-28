İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’yi etkisi altına alan yalancı baharın son bulacağını ve karın geliş tarihini açıkladı.

"Yalancı bahar sona eriyor"

Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, batı bölgelerinde bir haftadır etkili olan yalancı baharın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Ancak önümüzdeki haftanın başından itibaren kış şartlarının geri döneceğini ifade etti.

İstanbul’un doğu bölgesine kar geliyor

Prof. Dr. Şen, İstanbul’da özellikle doğu bölgelerde kar yağışının görüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. İstanbul'un Doğu bölgesinde kar yağışı görünüyor. Yalancı baharın ardından kış geri dönüyor.”