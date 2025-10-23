UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti. Osimhen, üst üste 7. Avrupa maçında da gol atarak rekor kırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa’daki çıkışını sürdürdü.

Osimhen rekor kırdı

Karşılaşmada Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla üst üste 7. Avrupa maçında da gol atarak, Burak Yılmaz’a ait olan 6 maçlık üst üste gol atma rekorunu geride bıraktı.

Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo kadroda yer almadı. Buruk, sahaya Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen’i sürdü.

İspanyol teknik adamdan Türk yıldızlara methiye!
Maçtan öne çıkan dakikalar

  • 1' Maç başladı

  • 3' Osimhen ile Galatasaray 1-0 öne geçti

  • 33' Osimhen, hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

  • 43' Bodo/Glimt’te Fet’in şutu direkten döndü

  • 60' Yunus Akgün ile fark 3-0 oldu

  • 64' Lemina ve Barış oyundan çıktı, Sara ve Eren oyuna girdi

  • 73' Osimhen ve Yunus Akgün kenara alındı, Icardi ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu

  • 76' Bodo/Glimt farkı 2’ye indirdi

  • 90+4 Maç sona erdi