Galatasaray MCT Technic, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea m’i 94-82 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray 12 sayı farkla kazandı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, kendi sahasında Igokea m ekibini 94-82 mağlup etti. Karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi salonunda oynandı.
Hakemler:
- Antonio Conde (İspanya)
- Andris Aunkrogers (Letonya)
- Alberto Sanchez (İspanya)
Periyot: 21-18
- Devre: 43-45
-
- Periyot: 72-55
Beş faulle çıkan oyuncu: Lewis (Igokea m), 39:32
Galatasaray MCT Technic:
Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6
Igokea m:tel:
Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3
Galatasaray, özellikle 3. periyotta etkili oyunuyla farkı açtı ve karşılaşmayı 94-82 kazanarak Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyetle başladı. White ve Palmer, takımın skor yükünü çekerken, Cummings ve McCollum da kritik katkılar sağladı.