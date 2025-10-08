2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımı'nda Uğurcan Çakır bugünkü idmana katılmadı, Merih Demiral ise takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım'ın hazırlıkları devam ediyor

A Millî Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim’de Bulgaristan ve 14 Ekim’de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonunda yapılan hazırlık çalışmalarıyla başladı.

Saha çalışmalarında oyuncular gruplar halinde ısındı, birinci grup taktik varyasyonlar üzerinde çalışırken, ikinci grup son vuruşlar ve taktik oyun pratiği yaptı. Antrenmanın sonunda kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer: Bugünkü antrenmanda yer aldı.

Merih Demiral: Isınmanın ardından takımdan ayrı çalıştı.

Isınmanın ardından takımdan ayrı çalıştı. Uğurcan Çakır: Bugünkü idmana katılmadı.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 16.30’da basına kapalı olarak yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.