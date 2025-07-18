Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul Florya’daki gayrimenkul geliştirme projesi kapsamında Nivak Yapı A.Ş. ile hasılat paylaşımı modeline dayanan sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaştı.

Açıklama Metni:

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP’a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir.”