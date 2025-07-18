2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandırarak tarihe geçen Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim olarak ülke genelinde gurur yaratmıştı. Spor kariyerindeki başarılarıyla sık sık gündeme gelen Gazoz, bu kez özel hayatıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sevgilisiyle paylaştığı kare yoğun ilgi gördü

Milli okçu Mete Gazoz, kişisel sosyal medya hesabında sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Romantik paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Genç sporcunun özel yaşamına dair merak artarken, gönderi sosyal medyada gündem olmayı başardı.

25 yaşındaki Gazoz’un sade ve doğal duruşu, takipçileri tarafından takdir edildi. Peş peşe yayınladığı fotoğraflarda mutlu halleri dikkat çeken milli sporcunun paylaşımı, hem hayranları hem de sporseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Spor kariyerinin yanında özel yaşamı da merak ediliyor

Mete Gazoz, elde ettiği olimpiyat başarısının ardından Türkiye'nin tanınan sporcuları arasına girdi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan milli okçu, yalnızca sportif performansıyla değil, özel hayatıyla da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor.