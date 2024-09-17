Galatasaray, Avrupa maçları sebebiyle ertelenen Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maçı kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Liderlik mücadelesi

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başladı. İlk 4 maçını galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla lider Fenerbahçe'nin yalnızca 1 puan gerisinde yer alıyor. Eğer bu erteleme maçını da kazanırsa, Galatasaray ligin zirvesine yerleşecek.

Gaziantep FK ise sezona zor bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu maç, hem Galatasaray için liderlik anlamına gelirken, Gaziantep FK için de moral açısından büyük bir fırsat olacak.

Eksikler ve yeni transferler

Galatasaray, Gaziantep FK karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. Ayrıca, yeni transferler Victor Osimhen, Roland Sallai ve Ismail Jakobs, TFF'nin statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Bu eksiklere rağmen, Galatasaray'ın geniş kadrosu ve tecrübeli oyuncuları sahada üstünlük kurmaya çalışacak​(

Maç yayını ve beklentiler

Mücadele, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tüm futbolseverler bu önemli maçı heyecanla beklerken, Galatasaray taraftarlarının da statta büyük bir coşkuyla takımlarını desteklemesi bekleniyor.