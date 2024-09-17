Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedere Caddesi'nde bulunan bir zincir markette sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah 07.45 sularında, 06 BKF 206 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü, park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan araç hızla marketin camına çarparak içeri girdi. Marketin camı tamamen parçalanırken, o sırada içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında tutanak tuttu. Kırılan camlar temizlendikten sonra otomobil marketten çıkarıldı.

Olay yerinde bulunan Ferhat Coşkun, markette otomobili görünce çekiliş olduğunu düşündüğünü belirterek, "İlk başta otomobili görünce marketin çekiliş yaptığını sandım. Sonra kaza olduğunu fark ettim, sürücü fren yerine gaza basmış galiba," dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.