Galatasaray, Süper Lig’in 2025 sezonunda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan bu heyecanlı mücadele, Kalyon Stadyumu’nda oynanacak. Stadyumda yer alamayacak olan taraftarlar için maç, beIN Sports 1 ve TOD TV üzerinden şifreli yayınlanacak.

Maçı internet ve mobil cihazlar üzerinden izlemek isteyenler, beIN Sports Tod TV uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebilirler. Ayrıca, maçın frekans bilgileri şu şekilde:

beIN Sports 1: Digiturk 77, Kablo TV 232

Türksat Uydu: Şifreli yayın

Maç kadrosu

Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısına çıkacağı maçta, teknik direktörün belirlediği ilk 11 şu şekilde:

Galatasaray İlk 11: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

Gaziantep FK ise sahaya şu kadroyla çıkacak:

Gaziantep FK İlk 11: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke