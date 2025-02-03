KFC Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde İzmir’in iki temsilcisi Göztepe ile Karşıyaka derbide karşılaşıyor. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki mücadelede güvenlik nedeniyle yeşil-kırmızılı taraftarlara yer ayrılmadı. Mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesinde Göztepeli minikler Karşıyakalı voleybolculara çiçek verdi.

Göztepe mücadeleye Nursevil, Ceren, Hande, Ünzile, Paskova, Derin ilk 6’sı ile başladı. Karşıyaka ise Şevval, Zeynep, Derin, Kenia, Liset, Eda altısı ile parkede yer aldı. Karşılaşmaya iki takım da hızlı başladı.

Rakibi karşısında az da olsa üstünlük kuran Göztepe10-8’lik bir üstünlük yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Karşıyaka yakaladığı seri ile 12-16 öne geçti. Bu kez bloklarda üstünlük kuran Göztepe geri dönerek seti 25-21 kazandı.