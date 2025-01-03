Galatasaray, Süper Lig’de gösterdiği müthiş performansla zirveye yerleşti. Göztepe ise ligde 4. sırada yer alıyor ve bu sezonki performansı ile dikkat çekiyor.

Takımların lig performansı

Ev sahibi Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirvede sağlam adımlarla ilerliyor. Ligde 44 puanla 1. sırada bulunan Aslan, Göztepe karşısında bu performansını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan, Göztepe ise ligde 28 puanla 4. sırada yer alıyor ve son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025

04 Ocak 2025 Saat: 19:00

19:00 Yayın: BeIN SPORTS 1

BeIN SPORTS 1 Stadyum: Rams Park

Rams Park Hakem: Alper Akarsu