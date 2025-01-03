Galatasaray, Süper Lig’de gösterdiği müthiş performansla zirveye yerleşti. Göztepe ise ligde 4. sırada yer alıyor ve bu sezonki performansı ile dikkat çekiyor.

Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Takımların lig performansı

Ev sahibi Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirvede sağlam adımlarla ilerliyor. Ligde 44 puanla 1. sırada bulunan Aslan, Göztepe karşısında bu performansını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan, Göztepe ise ligde 28 puanla 4. sırada yer alıyor ve son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

  • Tarih: 04 Ocak 2025
  • Saat: 19:00 
  • Yayın: BeIN SPORTS 1
  • Stadyum: Rams Park 
  • Hakem: Alper Akarsu
Kaynak: HABER MERKEZİ