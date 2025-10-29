TFF, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçlarının VAR konuşmalarını YouTube hesabından paylaştı. Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında Victor Osimhen’in golü ilk başta iptal edilse de VAR uyarısı sonrası gol kararı verildi.

Galatasaray-Göztepe maçının VAR kayıtları yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi YouTube hesabı üzerinden Trendyol Süper Lig 10. hafta maçlarının VAR konuşmalarını paylaştı. Paylaşılan kayıtlar arasında Galatasaray’ın Göztepe’yi 3-1 yendiği karşılaşmadaki VAR tartışmaları öne çıktı.

Osimhen’in golü ilk başta iptal edildi

Maçta Victor Osimhen’in golü, önce ofsayt şüphesiyle iptal edildi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyon yeniden incelendi ve gol geçerli sayıldı.

VAR konuşmaları

İşte maç sırasında yapılan VAR konuşmalarından bazıları:

VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Şeyi gösteriyorsun, ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun."

Operatör: "Açtım hocam."

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."

VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum, topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"

Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim."

Söz konusu pozisyon, VAR sisteminin maçlarda adil kararlar için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Hakemler, sahada anlık karar verirken, VAR ekibi geniş açı ve defans analizleriyle golün geçerliliğini sağladı.