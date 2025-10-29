Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilân belgesini sosyal medya hesabından paylaştı. Osmanlıca belgenin çevirisini de aktaran Ortaylı, “Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, Cumhuriyet’in ilân belgesini paylaştı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilân edildiğini gösteren belgeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Belgenin Osmanlıca orijinalini ve Türkçeye çevrilmiş hâlini paylaşan Ortaylı, Cumhuriyet’in ilanına dair ifadeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

“Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir”

Prof. Dr. Ortaylı’nın paylaştığı belgede şu ifadeler yer aldı:

“Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.”

Tarihçi Ortaylı paylaşımında, “Cumhuriyet’imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.” notunu düştü.

Cumhuriyet’in ilân belgesi nedir?

Cumhuriyet’in ilân edildiğini bildiren bu belge, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle resmiyet kazanan kararı içeriyor. Bu düzenleme ile birlikte, yönetim şekli resmen “Cumhuriyet” olarak ilan edilmişti.