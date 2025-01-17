Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Mersin'deki mücadelede Hatayspor, Galatasaray karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk yarıyı tamamladı.

Hatayspor’un yeni teknik direktörü Murat Şahin, takımının başında çıktığı ilk maçta, 11’ini Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar'dan oluşturdu.

Galatasaray ise deneyimli kaleci Fernando Muslera'nın yanı sıra Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile sahaya çıktı.

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel’in attığı golle öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekibin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına ve Galatasaray karşısında avantaj elde etmesine neden oldu.