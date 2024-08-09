Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk maçında, son şampiyon Galatasaray, evinde Hatayspor’u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a karşı aldığı ağır mağlubiyetin ardından lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hatayspor ise zorlu İstanbul deplasmanında puan veya puanlar kazanma arzusuyla sahaya çıkacak.

Maç ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in açılış maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Maç nasıl izlenir?

Galatasaray - Hatayspor maçı beINSports 1 ekranlarından canlı olarak verilecek.

Zorlu mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. AVAR'da da İbrahim Bozbey görev yapacak.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.