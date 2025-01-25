Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçla ilgili de olay yaratacak sözler sarf etti.

"Fenerbahçe'yi eze eze yendik"

Öztürk, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri ilk yarıdaki maçı hatırlatarak, "Biz Fenerbahçe'yi eze eze yendik" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak türdendi. Ayrıca, Galatasaray'ın kazandığı bu maçın hakem hatalarına da değinen Öztürk, "Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi" diyerek, maçın sonucuna etki eden hakem kararlarını eleştirdi.

"Yabancı VAR" eleştirisi

Öztürk, maçta aktif ofsayt nedeniyle verilen kararın ardından yabancı VAR hakemini de eleştirdi. "Yabancı VAR geldi, görmedi. Yabancılar da bazen yabancı kalabiliyor bu işe" diyen Öztürk, VAR sisteminin daha tutarlı olmasını talep etti.

Öztürk, Galatasaray'ın hedefinden sapmadığını belirterek, "Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yine şampiyon olacak" dedi.