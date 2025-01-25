Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketinde hayatını kaybeden 78 kişinin acılı ailelerine yönelik hakaret içeren telefon görüşmeleri büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

"Kişinin hatırasına hakaret"

Yangın felaketinin ardından, hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefon numaraları elde edilerek, alaycı ve hakaret içerikli ifadelerle arandıkları iddiaları sosyal medyada büyük infial yarattı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Savcılık, olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.