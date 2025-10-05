Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan derbide gol düellosu yaşansa da dev maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı (H2)
Süper Lig’de 7’de 7 yapan Galatasaray, Beşiktaş karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızılılar 22 puanla liderliğini korurken, Beşiktaş puanını 13’e yükselterek 5. sırada yer aldı.
Maçın golleri Abraham ve İlkay’dan geldi
Derbide perdeyi 12. dakikada Abraham açtı. Galatasaray, 55. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca dev mücadele 1-1 sonuçlandı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaraylı Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremeyince puanlar paylaşıldı.
Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig’de Başakşehir deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.