Rize’nin Pazar ilçesinde aile sağlığı merkezinde aile hekimi ve iki sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay aile sağlığı merkezinde yaşandı
Pazar 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün görev yapan aile hekimi ve iki sağlık çalışanı, kimlik kontrolü sırasında T.T. tarafından darbedildi.
Olay sonrası gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan T.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayarak, olayın takipçisi olduklarını duyurdu.