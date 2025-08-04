Galatasaray, 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs’un satın alma opsiyonunu devreye sokarak oyuncuyla 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, işlemi resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.



Galatasaray TFF’ye bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs’un satın alma opsiyonunun kullanıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi olarak bildirdi.

2027’ye kadar sözleşme

Monaco’dan transfer edilen 25 yaşındaki sol bek ile yapılan yeni sözleşmenin 2027 yılına kadar geçerli olacağı açıklandı. Jakobs, geçen sezon gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazanmıştı.

Sol bekte istikrar arayışı

Galatasaray, Avrupa kupaları ve Süper Lig maratonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürürken, Jakobs hamlesiyle sol bekte istikrarı hedefliyor.