Süper Lig’in 7. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lige 6’da 6 yaparak müthiş bir başlangıç yapmış durumda. Galatasaray, bu maçı da kazanması halinde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Karşılaşma, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 40 maçta sarı-kırmızılılar 26 kez galip gelirken, Kasımpaşa 7 kez kazandı ve 7 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın attığı 81 gole, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Osimhen (Mertens), İcardi

Kasımpaşa:

Giannoitis, Winck, Opoku, Yasin, Ouanes, Gökhan, Haris, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa

Galatasaray, 6 galibiyetle 18 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Kasımpaşa 6 puanla 11. sırada bulunuyor.