Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. 28 Eylül Cumartesi günü, Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Taraftarlar, maçta takımlarının galip gelmesi için büyük bir coşku ile destek verecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Maç detayları
- Tarih: 28 Eylül 2024
- Saat: 19.00
- Stadyum: Rams Park
- Hakem: Oğuzhan Çakır
- Yan Hakemler: Mehmet Akıncık, Ali Alp
Galatasaray’da eksikler
Galatasaray, önemli bir eksiklikle maça çıkacak. Arka adalesinde sorun yaşayan Hakim Ziyech, bu kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör, Ziyech’in yerini alacak oyuncuyla takıma güç katmaya çalışacak.
Kasımpaşa’da eksikler
Kasımpaşa ise Josip Brekalo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu durum, Kasımpaşa'nın hücum gücünü etkileyebilir ve Galatasaray karşısında zorlanmalarına neden olabilir.