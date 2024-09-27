Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. 28 Eylül Cumartesi günü, Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Taraftarlar, maçta takımlarının galip gelmesi için büyük bir coşku ile destek verecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Maç detayları

Tarih: 28 Eylül 2024

Saat: 19.00

Stadyum: Rams Park

Hakem: Oğuzhan Çakır

Yan Hakemler: Mehmet Akıncık, Ali Alp

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray, önemli bir eksiklikle maça çıkacak. Arka adalesinde sorun yaşayan Hakim Ziyech, bu kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör, Ziyech’in yerini alacak oyuncuyla takıma güç katmaya çalışacak.

Kasımpaşa’da eksikler

Kasımpaşa ise Josip Brekalo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu durum, Kasımpaşa'nın hücum gücünü etkileyebilir ve Galatasaray karşısında zorlanmalarına neden olabilir.