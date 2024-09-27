Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim faaliyetlerini amacı dışında yürüten kişisel gelişim kurslarına yönelik harekete geçti. Resmi izinleri "kişisel gelişim kursu" olarak verilen ancak öğrencilere liselere ve üniversitelere hazırlık eğitimi veren bu kursların kapatılması için 81 il valiliğine talimat gönderildi. MEB, bu tür kursların denetim sürecinin hızlandırılacağını ve kurallara uymayan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini duyurdu.

Denetim ve yaptırım süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda, resmi izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeyen kursların kapatılacağı belirtildi. MEB’den alınan bilgilere göre, son dönemde bazı kişisel gelişim kurslarının amacı dışında hizmet verdiği ve bu kursların öğrencilere liselere ve yükseköğretim kurumlarına hazırlık eğitimi verdiğine dair şikayetler alındı.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, eğitim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı denetimine tabi olduğu hatırlatıldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na atıfta bulunulan yazıda, kişisel gelişim kurslarının bu kanunda belirlenen hükümlere uygun şekilde çalışması gerektiği ifade edildi.

"Amacı dışına çıkan kurslar kapatılacak"

Yazıda, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra “özel öğretim kursları” ve “sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri” gibi kurumların da denetim kapsamına alındığı belirtildi. Bu tür merkezlerin, kanun ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun faaliyet göstermesi gerektiği vurgulanarak, aksi durumda iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi.

Denetimler sonucunda, amacı dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen kişisel gelişim kursları ile amacına uygun öğrenci kabul etmeyen özel öğretim kurslarının ve sosyal etkinlik merkezlerinin kapatılacağı ifade edildi. Valiliklere gönderilen talimatta, bu kurumlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ve gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanması istendi.

"Kurslar yönetmelik çerçevesinde çalışmalı"

MEB, çeşitli kurslar ve kişisel gelişim merkezlerinin açılış izinlerini "kişisel gelişim" veya "sosyal etkinlik" kapsamında almasına rağmen öğrencilere sınav hazırlığı eğitimi vermesini büyük bir sorun olarak görüyor. Resmi izinlerin amacı dışında kullanıldığını tespit eden MEB, bu kursların dönüştürülmesi veya kapatılması için daha önce de uyarılarda bulunmuştu. Gönderilen yazıda, bu tür kursların faaliyet alanlarının değiştirilmesi veya gerekli şartları sağlamaları gerektiği de belirtildi.

Velilere ve kursiyerlere uyarı

Bakanlık yetkilileri, bu süreçte kursiyerlerin ve velilerin de mağdur olmaması adına dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Velilerin, öğrencileri için kurs seçerken kurumun faaliyet alanını ve resmi izinlerini incelemesi gerektiğini belirten MEB yetkilileri, “Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için velilerimiz, kişisel gelişim adı altında sınav hazırlığı eğitimi veren kurslardan uzak durmalı ve ilgili kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet etmeli.” uyarısında bulundu.

Denetimler hız kesmeden devam edecek

MEB, bundan sonraki süreçte bu tür eğitim kurumlarının daha yakından takip edileceğini ve denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı. Bakanlık, yönetmeliklere uymayan kursların hızla kapatılacağını ve eğitim faaliyetlerinin devletin belirlediği kriterlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacağını belirtti.