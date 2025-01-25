Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini her hafta güncelleyerek halk sağlığını koruma adına ciddi bir mücadele veriyor. Bu hafta yayımlanan güncel listede, gıda ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar bir kez daha tepki çekti. Kebap, sucuk, etli ekmek ve kıyma gibi popüler gıda ürünlerinde yapılan usulsüzlükler, tüketicilerin güvenini sarsarken, ifşa edilen firmalar arasında etli ekmek de yer aldı.

Konya'nın ünlü lezzeti etli ekmek hedefte

Konya'nın meşhur yemeği etli ekmek, bu hafta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesine girdi. Meram ve Altınekin ilçelerinde faaliyet gösteren bazı gıda işletmelerinin etli ekmek iç harcında hile yapıldığı tespit edildi. Hileli ürünlerin içerikleri, tüketicilerin şok olmasına yol açtı. Konya'nın bu ünlü lezzetinde sakatat, deri ve kanatlı eti gibi istenmeyen maddeler tespit edildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre, Konya'da faaliyet gösteren Teke Restaurant, Esen Etli Ekmek ve Kısmet Lokantası'nın etli ekmek iç harcında ciddi usulsüzlükler yapıldı. Teke Restaurant'ta sakatat (baş eti) kullanılırken, Esen Etli Ekmek'te sakatat (taşlık) tespit edildi. Kısmet Lokantası'nda ise deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (kalp) bulundu. Bu tür hileler, tüketicilerde büyük bir rahatsızlık yarattı.

Sucuk ve kıyma ürünlerinde de hileli içerikler

Hileli ürünler sadece etli ekmekle sınırlı kalmadı. Arda Et Ürünleri'nin dana sucuğunda kanatlı eti, Sultan Et'in dana kıymasında ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Çimörsan ve Bayrakoğlu Et Ürünleri'nin ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında da mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Bu durum, gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Bakanlık, bu tür usulsüzlüklerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor. Gıdalarda yapılan hileler, tüketicilerin sağlığına zarar verebilir ve gıda güvenliğini tehlikeye atabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür sahteciliklerin önüne geçebilmek için denetimlerini artırmaya devam ederken, halkı da dikkatli olmaya çağırıyor. Bakanlık, gıda güvenliği sağlanana kadar bu tür ürünlerin takibinin yapılacağını ve sahtekarlık yapan firmaların cezalandırılacağını belirtiyor.