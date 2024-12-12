Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini’yi transfer hedefleri arasına aldı.

Roma ile temas başladı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, 28 yaşındaki İtalyan yıldız için Roma ile temasa geçti. Pellegrini’nin 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunsa da, kulübüyle henüz yeni bir anlaşmaya varmaması dikkat çekiyor.

Sözleşme uzatması beklenmiyor

İtalyan basınına göre, Roma’nın Pellegrini ile sözleşme yenilememesi durumunda, oyuncuyu ocak ayında elden çıkarabileceği belirtiliyor. Jose Mourinho döneminde Roma’da önemli bir performans sergileyen Pellegrini, bu süreçte çıktığı 105 maçta 25 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.

Zirve için hedef büyük

Galatasaray yönetimi, Pellegrini transferini gerçekleştirerek hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde hedeflediği zirve yolunda kadrosunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.