Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson’un ayrılığını resmen duyurdu. Kulüp, KAP üzerinden yaptığı açıklamada, futbolcunun 2025/2026 sezonu için Hellas Verona’ya geçici olarak transfer edildiğini bildirdi.

Araştırmalar ve anlaşmalar tamamlandı

Profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson’un satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ve 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer aldı.

Satın alma opsiyonu kullanılırsa transfer bedeli artacak

Haberin detaylarına göre, Hellas Verona satın alma opsiyonunu kullanırsa Galatasaray’a 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecek. Bu anlaşma, hem kulüp hem de futbolcu için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Galatasaray futbol camiasında yankı buldu

Galatasaray taraftarları ve futbol camiası, Nelsson’un ayrılığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etti. Futbolcunun performansı ve transfer süreci, sezon boyunca merakla izlenecek konular arasında yer aldı.