Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun seçim dönemiyle ilgili kendisine yaptığı talebi gündeme taşıdı.

Özel, Çerçioğlu’nun kendisine, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i Aydın Büyükşehir’e başkan yap, beni ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne” dediğini aktardı.

"Gözünün içine bakıp sordum"

Özel, Çerçioğlu’nun bu talebine ilişkin olarak, “Gözünün içine bakıp sordum; senin korktuğun bir şey var mı? Yok dedi. Çekindiğin bir şey var mı? Yok dedi. Ben Özlem Çerçioğlu yolsuzluk yaptı demem diyemem. Ama Özlem Çerçioğlu, 'suçum yok ispatlamayan namerttir' demek yerine namertliği tercih etti” ifadelerini kullandı.

Özel’den sert yorum: "Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin"

Özel, konuşmasında Çerçioğlu’nun parti değişikliği ve tavrına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kuşadası falan bir şeyler dedi, kanıtlasın. Düne kadar ‘beni İzmir’e aday yap, Aydın’a yap’ dediği arkadaşa sallıyor. Kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan gösterdi zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. Konuşmam birkaç kez ‘Özlem Çerçioğlu istifa’ sloganlarıyla kesildi. Allah kimseyi o duruma düşürmesin.”

Özel’in açıklamaları, CHP ve AK Parti arasındaki son dönemdeki hareketliliğe dair dikkat çeken ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.