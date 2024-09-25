Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki önemli karşılaşmasında PAOK ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu maçta rakibini 3-1 mağlup ederek, gruptaki yoluna sağlam bir adım attı. İlk yarıda yaşanan olaylar ve Galatasaray’ın ikinci yarıda gösterdiği üstün performans, maçın dönüm noktalarını oluşturdu.

Maçın dönüm noktaları

Maçın 48. dakikasında PAOK’un savunma oyuncusu Abdul Rahman Baba, kendi kalesine attığı golle Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Bu talihsiz gol, sarı kırmızılılar için büyük bir avantaj sağladı. Ancak PAOK, agresif oyununu sürdürerek 67. dakikada skoru eşitledi.

Galatasaray'ın ikinci yarısı

İkinci yarıda Galatasaray, sahaya sürpriz bir performansla çıktı. 75. dakikada Yunus Akgün’ün muhteşem şutu ile tekrar öne geçerek 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Son dakikalarda oyuna giren Mauro Icardi, 90+5’te attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Sonuç ve önümüzdeki hedefler

Galatasaray, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde hem moral buldu hem de gruptaki iddiasını güçlendirdi. Takım, bir sonraki maçında bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Bu sonuç, hem takımın moralle dolmasını sağladı hem de taraftarlarına umut verdi.