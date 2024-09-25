Galatasaray, Paok Karşısında Ilk Yarıda Kilidi Açamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK'u Nef Stadyumu'nda ağırladı. İki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarıdan öne çıkan anlar

6. Dakika: PAOK’un genç yeteneği Giannis Konstantelias, ceza yayı sol tarafında buluştuğu topa sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. Dakika: Galatasaray’ın tehlikeli atağında, Yunus Akgün’ün pasıyla topla buluşan Osimhen, ceza sahası içinde tehlike yaratmaya çalıştı ancak PAOK savunmasından Omar Colley, zamanında müdahale ederek topu kornere gönderdi.

27. Dakika: Gabriel Sara’nın ceza sahasına yaptığı ortada PAOK savunması topu uzaklaştırdı. Topu tekrar kontrol eden Yunus Akgün’ün pasıyla sol çaprazdan vuruşunu yapan Gabriel Sara, kaleci Kotarski’nin başarılı müdahalesine takıldı ve top kornere çıktı.

42. Dakika: Kaan Ayhan’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, dar açıdan sert bir vuruş yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.

45+1. Dakika: Omar Colley’in savunmanın arkasına attığı uzun topta Galatasaray’ın forveti Fedor Chalov, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak PAOK kalecisi Günay Güvenç, kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

İki taraf da pozisyonlar yakaladı

Galatasaray, Yunus Akgün ve Gabriel Sara ile gole yaklaşsa da PAOK kalecisi Kotarski ilk yarıda geçit vermedi. PAOK ise Konstantelias ve Chalov ile tehlikeli pozisyonlar üretse de Galatasaray savunması dirençli bir performans sergiledi.