Yanan alanların orman dışı bir amaçla kullanılmayacağını belirten Vali Elban, bölgenin 1 milyon 100 bin fidan ve 8 ton tohum kullanılarak yeniden yeşillendirileceğini ifade etti.

2 Bin 900 Hektarlık Alan Etkilendi

Vali Elban, yangının toplamda 2 bin 900 hektarlık bir alanı etkilediğini, bunun 1586 hektarlık kısmının orman arazisi, kalan kısmının ise mera, tarım arazisi ve yerleşim yerleri olduğunu belirtti. Yangın sonrası 28 Ağustos’ta sahada çalışmalara başlandığını ve yanan ağaçların temizlenmesi ile sağlam ağaçların tespiti sürecinin tamamlandığını açıkladı.

"Yangınlara Dirençli Ağaçlar Dikilecek"

Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasıyla ilgili detaylara değinen Elban, yangınlara daha dirençli türlerin tercih edileceğini belirtti. Kara ve mavi selvi, üç çeşit meşe ağacı ve diğer yapraklı ağaçlar ile bölgenin doğal yapısına uygun bir orman oluşturulacağını vurgulayan Elban, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bu sahada geniş çaplı ağaçlandırma çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

"Orman Vasıf Değişikliği Olmayacak"

Ormanların başka amaçlarla kullanılacağı iddialarına da yanıt veren Vali Elban, Anayasa'nın 169. maddesine atıfta bulunarak, yanan ormanların orman dışı amaçlarla kullanılamayacağını ve bu bölgelerde sadece ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını vurguladı.

2025 Yılına Kadar 1 Milyon 100 Bin Fidan Dikilecek

2024 yılı sonuna kadar 500 bin fidan, 2025 yılı Mart ayına kadar ise 600 bin fidan dikilerek toplamda 1 milyon 100 bin fidan ile yanan alanların yeniden yeşillendirileceğini belirten Elban, bu süreçte ayrıca 8 ton tohum kullanılarak doğanın yeniden canlanacağını söyledi.