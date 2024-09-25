Süper Ligi Fenerbahçe zaferiyle morali yüksek olan Galatasaray, Avrupa macerasına bu akşam başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan liginde namağlup lider durumdaki PAOK’la ilk sınavına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi hüsranı sonrası Avrupa Ligi’nde final hedefiyle yola çıkan Okan Buruk ve öğrencileri, Rams Park'ta PAOK'u yenip üç puanla başlamak istiyor.

Avrupa Ligi’ndeki format değişikliği sonrası 36 takım sıralama için mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8’e girenler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24’üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan kulüpler, Avrupa’ya veda edecek.

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.



Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başlayacak.

Galatasaray- PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşmayı taraftarlar TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

Galatasaray - PAOK muhtemel 11'ler

Galatasaray: Günay, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Berkan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Batshuayi, Yunus, Osimhen



PAOK: Kotarski, Otto, Kedziora, Michailidis, Baba, Schwab, M.Camara (Ozdoev), Konstantelias, Taison, Zivkovic (Despodov), Chalov